На концерте «Квартала 95» впервые спародировали Зеленского

В Одессе состоялся концерт студии «Квартал 95», на котором впервые экс-руководителя коллектива, а теперь президента Владимира Зеленского пародировал юморист Юрий Великий.
Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, сообщает «Радио Свобода».
Как известно, ранее Юрий Великий играл в дуэте «Братья Шумахеры». Чтобы перевоплотиться в президента не только голосом, но и внешне, актеру пришлось надеть парик.
Над президентом Зеленским «кварталовцы» шутили на протяжении всего концерта. В частности о том, как он ел шаурму на заправке, массово увольнял госслужащих и о постоянном присутствии рядом с ним руководителя офиса президента Андрея Богдана.
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