На концерте «Квартала 95» впервые спародировали Зеленского

В Одессе состоялся концерт студии «Квартал 95», на котором впервые экс-руководителя коллектива, а теперь президента Владимира Зеленского пародировал юморист Юрий Великий.

Концерт состоялся на Морском вокзале в Одессе, в эфире его покажут на День Независимости, сообщает «Радио Свобода».

Как известно, ранее Юрий Великий играл в дуэте «Братья Шумахеры». Чтобы перевоплотиться в президента не только голосом, но и внешне, актеру пришлось надеть парик.

Над президентом Зеленским «кварталовцы» шутили на протяжении всего концерта. В частности о том, как он ел шаурму на заправке, массово увольнял госслужащих и о постоянном присутствии рядом с ним руководителя офиса президента Андрея Богдана.