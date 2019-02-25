Зеленский объявил голосование в интернет за премьера и главных силовиков

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский инициировал конкурс на будущего премьер-министра Украины, генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, которые займут эти должности при президентстве Зеленского.
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на видеообращении кандидата, опубликованном на странице «Команда Зеленского» в соцсети Facebook.
«Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу «Украина мечты». Сейчас — следующий шаг: «команда мечты», — заявил Зеленский.
Дальше на видео появляются две ссылки — на сайт Зеленского и его страницу в Facebook. На них шоумен предлагает зрителям перейти и предложить, кто, по их мнению, должен быть премьер-министром, генпрокурором, главой СБУ, министром иностранных дел и министром обороны.
«Сделаем это вместе», — подытожил Зеленский.
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