Зеленский прокомментировал решение КС: «Кандидатов много, но один точно сядет»

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский намерен вместе с экспертами разработать механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников. Об этом он написал в Facebook, в ответ на отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

«Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня — о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, которые в разы больше», — написал Зеленский.

Он добавил, что из-за отмены статьи о незаконном обогащении «за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно».

«Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!», — подытожил Зеленский.

Напомним, что по данным СМИ Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Также кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд следует ликвидировать, если он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.