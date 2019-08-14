ГПУ закрыла дело Новинского, так и не сумев ничего доказать

Генеральная прокуратура закрыла производство в отношении возможной причастности нардепа Вадима Новинского к незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко. Об этом заявил адвокат политика Олег Татаров «Украинской правде».

«Это большое уголовное производство, которое расследуется не один год, которое касалось Януковича, Захарченко и других лиц. «ГПУ считала, что он (Новинский — Ред.) был как свидетель, мы считали что он не был как свидетель, а был с отдельным статусом лица, чьи права ограничиваются во время досудебного расследования», — заявил он.

«Верховная Рада дала согласие на привлечение Вадима Владиславовича к ответственности. Но понятно, что ни одного доказательства, что Новинский то противоправное совершил, не было», — отметил юрист.

В деле о незаконном удерживании архиепископа, якобы с целью установить контроль над УПЦ, фигурировали также другие люди, однако закрыли производство только в отношении Новинского. Следствие по другим фигурантам продолжается.

По словам адвоката, следователь подписал постановление о закрытии 26 июля. Это было сделано в соответствии с постановлением суда, который 25 июня установил прокуратуре срок в 1 месяц для того, чтобы либо передать дело в суд, либо закрыть его.

Решение суда было мотивировано тем, что за 5 лет расследования Новинскому так и не сообщили о подозрении, даже после того, как с него сняли неприкосновенность. Этим ГПУ не соблюла предельные сроки расследования, а права депутата на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки были нарушены.

Напомним, что еще 8 декабря 2016 года Рада сняла неприкосновенность с Новинского.