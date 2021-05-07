Прокуратура завершила расследование по делу о взрывах на складах в Сватово

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух военнослужащих ВСУ по делу о взрывах на складах в городе Сватово. Расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия.
Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.
Следствие установило, что два командиры артиллерийских подразделений расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости до склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в городе Сватово Луганской области.
Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы боевой и другой техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.
В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в городе Сватово, который произошел 29 октября 2015 года. Это привело к детонации боеприпасов. Государству нанесли более 18 млн грн имущественного ущерба.
В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как известно, 29 октября 2015 года в Сватово в результате пожара на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов, произошла серия взрывов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военных и один гражданский человек. Также была уничтожена военная техника.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016