Прокуратура завершила расследование по делу о взрывах на складах в Сватово

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух военнослужащих ВСУ по делу о взрывах на складах в городе Сватово. Расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что два командиры артиллерийских подразделений расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости до склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в городе Сватово Луганской области.

Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы боевой и другой техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в городе Сватово, который произошел 29 октября 2015 года. Это привело к детонации боеприпасов. Государству нанесли более 18 млн грн имущественного ущерба.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, 29 октября 2015 года в Сватово в результате пожара на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов, произошла серия взрывов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военных и один гражданский человек. Также была уничтожена военная техника.