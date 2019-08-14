Войти
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование
резонанс
Разумков прокомментировал идею забрать у партий госфинансирование
Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»
позиция
Супрун сходила в Офис президента «обсудить реформы»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

369
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

В США впервые с 2007 года произошла инверсия доходностей двухлетних и десятилетних казначейских облигаций (Treasuries) — редкая ситуация, когда доходность «коротких» бумаг оказывается выше доходности «длинных». Около 13:30 по Киеву доходность двухлетних бондов превышала доходность десятилетних на 1,2 базисного пункта, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

По данным MarketWatch, доходность двухлетних Treasuries составляла 1,632% годовых, а доходность десятилетних — 1,624%.

Еще в начале августа разница в доходностях составляла 16 базисных пунктов в пользу длинных госбумаг. В понедельник, 12 августа, спред сузился до 6 пунктов, во вторник — до 3 пунктов.

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах. А максимальная разница в пользу десятилетних бумаг была зафиксирована в 2011 году — тогда ставки по длинным бумагам превосходили доходность коротких почти на 290 базисных пунктов, или 2,9%. Обычно инвесторы требуют хотя бы 1% дополнительной доходности по десятилетним бумагам.

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. В норме доходность более длинных облигаций выше, чем доходность более коротких, поскольку риск потерь при вложениях на более продолжительный срок выше, чем на коротком, — инвесторы требуют премию за этот риск. Когда происходит инверсия, это может означать, что инвесторы видят больше риска в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной.

Читайте также: У Зеленского прокомментировали решение о блокировке российских сайтов

С 1978 года за инверсией доходностей всегда следовала рецессия — в пяти случаях, включая 2007 год.

Ранее и другие участки кривой доходностей американских госбумаг инвертировались. В частности, в марте доходность трехмесячных казначейских векселей стала выше доходности 10-летних госбумаг. ВВП США в первом квартале 2019 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но во втором квартале рост замедлился примерно до 0,5%.

США, рецессия, кризис
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 августа 2019
Вторник, 13 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Nord Stream – 2 или Жизнь после минимизации объемов транзита

Несмотря на переход лета в отпускную фазу, есть несколько тем, которые являются постоянным генератором новостей - подготовка к работе нового парламента, курс гривны и будущее украинского газового транзита. Касательно транзитного вопроса постараюсь кое-что прояснить.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как оставаться креативным и придумывать новые идеи

Люди по природе творческие существа. Но иногда у нас не получается раскрыть в себе эти способности. Вот пять способов стать более креативными, независимо от того, собираетесь ли вы написать роман или научиться играть на музыкальном инструменте.
Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016