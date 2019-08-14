В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

В США впервые с 2007 года произошла инверсия доходностей двухлетних и десятилетних казначейских облигаций (Treasuries) — редкая ситуация, когда доходность «коротких» бумаг оказывается выше доходности «длинных». Около 13:30 по Киеву доходность двухлетних бондов превышала доходность десятилетних на 1,2 базисного пункта, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
По данным MarketWatch, доходность двухлетних Treasuries составляла 1,632% годовых, а доходность десятилетних — 1,624%.
Еще в начале августа разница в доходностях составляла 16 базисных пунктов в пользу длинных госбумаг. В понедельник, 12 августа, спред сузился до 6 пунктов, во вторник — до 3 пунктов.
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах. А максимальная разница в пользу десятилетних бумаг была зафиксирована в 2011 году — тогда ставки по длинным бумагам превосходили доходность коротких почти на 290 базисных пунктов, или 2,9%. Обычно инвесторы требуют хотя бы 1% дополнительной доходности по десятилетним бумагам.
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США. В норме доходность более длинных облигаций выше, чем доходность более коротких, поскольку риск потерь при вложениях на более продолжительный срок выше, чем на коротком, — инвесторы требуют премию за этот риск. Когда происходит инверсия, это может означать, что инвесторы видят больше риска в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной.
С 1978 года за инверсией доходностей всегда следовала рецессия — в пяти случаях, включая 2007 год.
Ранее и другие участки кривой доходностей американских госбумаг инвертировались. В частности, в марте доходность трехмесячных казначейских векселей стала выше доходности 10-летних госбумаг. ВВП США в первом квартале 2019 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но во втором квартале рост замедлился примерно до 0,5%.
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