Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Украины

Девять граждан Китая и восемь граждан Украины захвачены пиратами у берегов Камеруна, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в службе безопасности и руководителя порта.
«Семнадцать китайцев и украинцев были похищены... Девять китайцев похитили с одного из судов», — заявил агентству руководитель порта Дуала. Сотрудник службы безопасности подтвердил эту информацию.
Ранее МИД РФ сообщил, что трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна и российские дипломаты работают над их освобождением.
Согласно сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия» из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
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