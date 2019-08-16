Суд в Москве приговорил украинского бизнесмена к 9 годам тюрьмы

Московский городской суд признал украинского бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и одного из основателей металлургической компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
«Суд постановил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тыс. руб.», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Кроме того, по ее словам, суд удовлетворил гражданский иск Фонда промышленных активов (организация учреждена ВЭБом, передавшим ей «плохие» долги украинских заемщиков) о взыскании с Мкртчана более 198 млрд руб.
«Сохранен арест на имущество», — добавила Солопова.
Рассмотрение дела Мкртчана, обвинявшегося в мошенничестве при реализации контракта с ВЭБом, проходило в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку его материалам был присвоен гриф «секретно».
Об аресте Мкртчана стало известно 8 февраля 2018 года, тогда сообщалось, что причиной уголовного дела в отношении Мкртчана стало то, что он привлек несколько кредитов ВЭБа, а более 1 млрд руб. вывел в подконтрольный ему офшор. Однако председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков утверждал, что «никакой роли ВЭБа» в деле Мкртчана нет.
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