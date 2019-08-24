Украина намерена усилить сотрудничество с Всемирным банком

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом.

Об этом сообщается на сайте глава государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

В свою очередь один из претендентов на должность премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что следующие несколько лет Украина и Всемирный банк планируют выйти «на совсем другой уровень сотрудничества, который вы увидите в виде новых дорог, инфраструктуры и экономического роста».

Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.