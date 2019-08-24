США пытаются помешать Китаю купить украинскую «Мотор Сич»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.
По информации издания, в Вашингтоне считают, что эта сделка даст Пекину важные оборонные технологии, и привлечение Болтона к этому вопросу свидетельствует в возросшем значении этой сделки для е этого дела для национальной безопасности США.
Как сообщают СМИ, на следующей неделе Болтон посетит Киев, где планирует встречу с руководством «Мотор Сич».
Как сообщалось, 7 июня 2019 года в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице «Укроборонпрома» и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций «Мотор Сичи» с целью совместного управления и контроля над предприятием.
Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения, добавил источник.
АМКУ в начале июля сообщил об открытии дела по данной концентрации для ее углубленного исследования и приеме замечаний и предложений до 22 июля, однако окончательное решение ведомства пока отсутствует.
ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
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