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Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины, - глава зерновой ассоциации

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Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины, - глава зерновой ассоциации

Зерновая ассоциация Украины не согласна с нормами договора «Укрзалізниці» (УЗ), который определяет новый порядок платы за использование грузовых вагонов.

Об этом, после совещания между представителями УЗ и бизнеса, OBOZREVATEL сообщил президент зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его мнению, нормы в новом договоре не отвечают в полном объеме запросам рынка и не удовлетворяют участников зернового рынка, частности. Представитель зернового бизнеса считает, что дискуссию следует продолжить.

«На сегодня мы видим, как украинская железная дорога использует свое монопольное положение и ставит нас фактически перед фактом: «Либо вы заключаете договор в том виде, в котором мы вам предлагаем, либо вы просто не можете пользоваться услугами железной дороги», — заявляет Горбачев.

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Президент зерновой ассоциации отметил, что хотя диалог с представителями УЗ в последние 4 года наладился, результативности это не дает. Поэтому ассоциация обратилась к Министерству аграрной политики, чтобы ведомство помогло им наладить продуктивный диалог с представителями железной дороги.

«По нашему мнению, железная дорога должна развивать экономику, а не только бороться за собственную эффективность. Если бы это было частное предприятие, которое боролось исключительно за свои экономические показатели, у нас бы не было вопросов. Но в связи с тем, что это предприятие государственное и принадлежит всем гражданам Украины, то и развивать они должны всю экономику страны», — считает он.

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По его словам, новые нормы создадут не прогнозируемость по подаче вагонов, по доставке и по экспорту зерна, что негативно скажется на украинской экономике.

«Украина каждый год выращивает все больше зерна. В прошлом году это было более 92 млн тонн, из которых 54 млн тонн мы вывезли на экспорт. В этом году мы ожидаем урожай еще выше, и, соответственно, экспорт у нас тоже будет выше. А проблемы с логистикой никуда не уходят», — пояснил Горбачев.

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Он также отметил, что сельскохозяйственная отрасль приносит 40% валютных поступлений в бюджет страны, и любые ограничения неизменно повлияют и на курс доллара в том числе. К тому же, любая не прогнозируемость приводит к тому, что рынок становится дисконтным. Таким образом, действия УЗ может превратить нашу страну, в страну с дисконтными ценами на зерно.

«Мы договорились встретиться в начале сентября и определить дополнительные вопросы, которые могут быть решены со стороны УЗ для удовлетворения зернового рынка», — добавил Горбачев.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ПАТ «Укрзалізниця» утвердило новый порядок платы за использование грузовых вагонов, согласно которому, в период пользования вагонами с 7 до 48 часов грузоотправитель обязан оплачивать почасовую ставку, а начиная с 49 часа грузоотправитель обязан дополнительно компенсировать ПАТ УЗ потерю дохода из-за переноса следующей грузовой операции.

Таким образом, потери украинских грузоотправителей, в случае внедрения такого договора, составят около 3 млрд гривен в год.

Укрзалізниця, вагоны, Зерновая ассоциация Украины
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