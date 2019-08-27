Болтон анонсировал свой визит в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал, передает Интерфакс-Украина.

«Президент (Дональд Трамп — ИФ) Провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве», — написал Болтон в своем микроблоге Твиттер.

Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины», — отметил советник американского президента.