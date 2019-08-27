НБУ на 27 августа повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,06 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 2506,289 гривен за 100 долларов (+2,0193 гривен).
При этом курс доллара на 23 августа составляет 2504,2697 гривен за 100 долларов.
Напомним, 23 августа межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке до 25,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,74 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с 22 августа (25,05).
Межбанк закрылся в диапазоне 25,0900 — 25,1200 грн/доллар, евро 27,7721 — 27,8003 грн/евро, российский рубль 0,3811 — 0,3820 грн/рубль.
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