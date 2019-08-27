«Укравтодор» планирует ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам Украины

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует ввести систему сбора оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.
«Это была моя инициатива — имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении — ИФ), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины — это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины», — сообщил исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Он считает, что введение сбора будет являться серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.
«Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам», — сказал и.о. главы ведомства.
По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта — огромны.
«Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая», — считает он.
Как сообщалось, «Укравтодор» ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.
Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов «Укртрансбезопасности» до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.
«Укравтодор» в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.
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