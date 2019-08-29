Вице-спикером Рады назначили Кондратюк

Верховная рада 9 созыва избрала вице-спикером народного депутата от партии «Батькивщина» Елену Кондратюк.

Так, она является нардепом с 2007 года.

Кондратюк также была членом постоянной делегации в межпарламентской организации «Постоянная делегация в парламентской ассамблее Совета Европы» (2012-2014) и заместителем члена постоянной делегации в межпарламентской организации «Постоянная делегация в парламентском измерении Центральноевропейской инициативы» (2007-2012).

Назначение Кондратюк поддержали 318 нардепов.

Спикером Рады стал Дмитрий Разумков. Первым вице-спикером — Руслан Стефанчук. Оба народных депутата представляют фракцию «Слуга народа».