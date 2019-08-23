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Сразу три фракции претендуют на пост вице-спикера Рады

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Сразу три фракции претендуют на пост вице-спикера Рады

Политические партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» подали кандидатуры на пост заместителя главы Верховной рады Украины IX созыва. Об этом сообщил в пятницу глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он отметил, что пока кандидатура на пост вице-спикера Рады не определена. «Предложения еще будут дополнительно обсуждаться, потому что было подано несколько кандидатур на эту должность», — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что на пост спикера пропрезидентская партия «Слуга народа» предложит самого главу партии Дмитрия Разумкова, на пост первого вице-спикера — Руслана Стефанчука. «И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал», — пояснял Разумков.

Политическая партия «Голос» отказалась от должности заместителя председателя парламента. Как заявил замглавы партии Ярослав Юрчишин, вице-спикер имеет «преимущественно церемониальные позиции», поэтому партию «Голос» это не интересует.

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В свою очередь, в партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» уверены, что место вице-спикера должен занять представитель этого политического объединения.

Верховная рада IХ созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа.

Верховная Рада, вице-спикер, Дмитрий Разумков
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