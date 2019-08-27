«Европейская солидарность» назвала своего кандидата в вице-спикеры

Избранные нардепы от «Европейской солидарности» решили выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на должность вице-спикера Верховной Рады 9 созыва. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя «ЕС» Артура Герасимова.

«Сегодня состоялось заседание (будущей — ред.) фракции партии „Европейская солидарность“...

И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева», — сказал Герасимов.