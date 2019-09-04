Гончарук ожидает от СБУ ликвидацию управления по борьбе с экономической преступностью

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Интерфакс-Украина.

«УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум — на уровне тех практик, которые существуют сейчас», — заявил он на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду.

Он также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от «произвола» силовиков.

«Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития», — подчеркнул Гончарук.