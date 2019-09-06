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Президента и Кабмин призывают отказаться от планов поднять налоги - депутат

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Президента и Кабмин призывают отказаться от планов поднять налоги - депутат

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционный блок» Муса Магомедов направил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, а также целому ряду министров и председателей комитетов с просьбой не согласовывать тексты законопроектов, внесенных 30 августа народным депутатом от партии «Слуга народа» Данилом Гетманцеым.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209.

По словам Магомедова, проекты призваны «увеличить налоговое бремя для граждан и предприятий» и могут значительно ухудшить условия проведения хозяйственной деятельности в Украине.

В обращении депутат отметил, что в указанном законопроекте заложен ряд рисков для украинских предприятий. В частности, он:

  • безосновательно повышает фискальное давление, что будет вредить проведению хозяйственной деятельности;
  • повышает ставки налогов для физических лиц более чем в 3 раза;
  • искажает экономическую составляющую налогообложения и снижает инвестиционную привлекательность государства;
  • в случае его вступления в силу налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия Украины станет одной из самых высоких в мире;
  • противоречит мировым практикам налогообложения недр, в том числе критериям, которые описаны в руководстве МВФ по налогообложению добывающих предприятий;
  • закроет возможности для инвестиционных проектов;
  • искусственно искажает доступ к правосудию.

В связи с указанными рисками нардеп попросил «провести детальный анализ проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов».

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«Прошу не согласовывать и не поддерживать тексты указанных законопроектов в нынешней редакции, учитывая их сокрушительный влияние на экономику страны и их значительный финансовый влияние для предприятий и граждан», — также написал в обращении Магомедов.

Кроме того, нардеп отметил необходимость «организации широкого общественного обсуждения вышеуказанных законопроектов».

налоги, Муса Магомедов, Даниил Гетманцев
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