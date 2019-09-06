Кабмин больше не будет закупать блокноты с золотым тиснением

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это «пустая трата денег». Об этом он написал у себя в Instagram.

«Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них — с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5», — отметил он.