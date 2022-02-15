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Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Для автора этих строк тема налогообложения не является «профильной»: интерес к новеллам в этой сфере возникает в случае наличия политической подоплеки борьбы pro et contra изменений в данной сфере. Последней эпической битвой стало противостояние вокруг законопроекта (ставшего таки законом) № 5600.

Как утверждает идеолог налоговых изменений в стране Гетманцев, закон направлен на установление справедливых правил налогообложения большого бизнеса и ликвидации ранее принятых коррупционных льгот.

По заявлениям же оппонентов, закон № 5600 — механизм убийства легального бизнеса, обрекающих их работников на голод и нищету. Что-то из серии «равнины Индии белеют костями ткачей», как доносил британский генерал-губернатор лорд Уильям Бентинк в Лондон в 1834 году.

Ну вот, наступил февраль — даже прошла его половина — и где же этот коллапс бизнеса после принятия закона № 5600? Его— как мы видим — нет.

Точно также не умер бизнес после другого нашумевшего «антиофшорного» Закона № 1210. Закон работает уже больше года, контролируемые иностранные компании (КИК) ликвидируются, налоги платятся. Поступления только от уплаты акцизного налога с IQOS составили почти 10 млрд. дополнительных средств в бюджет.

Или быть может теперь — после принятия закона № 5600 — изменения в сфере РРО (кассовых аппаратов) убили представителей малого бизнеса? Однако и здесь предсказанная «либералами-активистами» массовая гибель ФОП почему-то не состоялась, установлено более 350 тысяч кассовых аппаратов.

А что по борьбе со злосчастными «скрутками» и по поступлениям в бюджет? По итогам января бюджет получил по сальдо НДС дополнительно 5,3 млрд. грн. к плану или плюс 6,3 млрд грн. по отношению к январю прошлого года.

Налогоплательщики внесли на счета в систему электронного администрирования НДС (СЕА НДС) более 16 млрд. грн. Без преувеличения этот результат удалось достичь благодаря серьезнейшим (и в чем-то беспрецедентным) трансформациям в налоговой.

И при всем при этом, хейтеры Гетманцева в отношении любой его реформы или инициативы, заявляют с апломбом о тотальном уничтожении бизнеса, экономики и всего живого в стране. Но, если проанализировать эти реформы ретроспективно, то где же весь тот ужас-ужас-ужас, который все обещали?! Где теперь все эти эксперты??! Вот увидите — скоро «эксперты» совершенно забудут и о № 1210, и о № 5600 с реформой РРО, и переключаться на что-то новенькое.

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» — пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, — хотя бы предварительные.

Г-н Гетманцев предъявляет общественности определенные успехи в детенизации [ЦИТАТА] «Детенизация является нашей приоритетной задачей с первого дня. Не буду перечислять здесь антиофшорный закон, фискализацию и другие решения, которые уже вступили или вступают в силу с 1 января 2022-го. Работа еще идет, и мы крайне далеки от того, чтобы открывать шампанское. Однако, несмотря на кризис, нам удалось уже сейчас собрать за счет детенизации более 50 млрд грн в бюджет» (интервью «Укринформ» от 5.01.2022).

Как говорится, «не согласны — возразите» ....

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Ну, а возвращаясь к борьбе со «скрутками», переиначивая «классика» можно сказать, что каждая «скрутка» имеет свое имя и фамилию. И наглядным примером стало увольнение с должности руководителя Киевской областной налоговой инспекции — Елены Виноградовой, «крышевавшей» подобного рода схему ликеро-водочного завода «Златогор». Теперь участники схемы внесены в реестр рисковых, их деятельности будет уделяться особое внимание. А, по итогу, уничтожена схема отмыва и обнала, которая могла существовать только при молчаливом согласии налоговой. Возможно — небезвозмездном.

То есть «законы Гетманцева» работают, демонстрируют эффективность и приносят результаты. Это — основной аргумент в разговоре с критиками. Возможно — небезвозмездными.

налоги, Даниил Гетманцев
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Вторник, 15 февраля 2022
Понедельник, 14 февраля 2022
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
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