ЕС надеется на дальнейший прогресс в отношениях России и Украины

ЕС рассчитывает, что после состоявшегося взаимного освобождения Украиной и РФ осужденных и задержанных граждан стороны будут поддерживать эту динамику в отношениях, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«ЕС ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс», — говорится в заявлении внешнеполитической службы от имени Могерини.

При этом в нем напоминается о некоторых украинских заключенных, «к освобождению которых ЕС неоднократно призывал».

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были режиссер Олег Сенцов и захваченные 24 украинских моряка. В этот день в Россию прилетел руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.