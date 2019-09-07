Трамп поздравил Киев и Москву с обменом заключенными

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это «гигантским шагом к миру».

«Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!», — написал он на своей странице в Твиттер.