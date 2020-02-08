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Обменянные Украиной «беркутовцы» добровольно вернулись в Киев

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Обменянные Украиной «беркутовцы» добровольно вернулись в Киев

Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей.

Об этом, как передает Страна, в Facebook сообщил их адвокат Александр Горошинский. Он опубликовал фото Маринченко и Тамтуры. Но сделано оно, судя по дорожному указателю, не в Киеве, а недалеко от Луганска.

Маринченко и Тамтура — экс-милиционеры, которых суд еще до обмена давно выпустил из тюрьмы. То есть на них доказательств у следствия меньше всего.

Еще трое — Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский — оставались за решеткой вплоть до обмена.

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Горошинский также опубликовал их открытое обращение к президенту и генпрокурору. В нем они объясняют причину возвращения.

«Правда — это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать — мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения „Беркут“. Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», — заявили экс-милиционеры в своем обращении.

По словам экс-«беркутовцев», после освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года, за решеткой оставались трое их сослуживцев, а после появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях «всех на всех».

«Наш отказ от участия в обмене поставила бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка „на обмен“, мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене. Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года», — говорится в открытом письме.

Маринченко и Тамтура также заявляют, что часть протестующих на Майдане были вооруженными преступниками.

«О каком справедливом расследовании тех событий может идти речь, если этим преступникам позволили избежать наказания? Их сообщники во власти в 2014 году приняли закон об амнистии с единственной целью — скрыть от украинского народа правду. Правда — это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях», — сказано в тексте.

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Бывшие «беркутовцы» добавили, что им нечего скрывать, и они хотят восстановить «честное имя спецподразделения «Беркут».

«Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов», — говорится в открытом письме.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 «остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи».

суд, Беркут, обмен заключенных
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