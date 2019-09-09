Законопроект о переподчинении Нацгвардии Зеленскому пока не готов

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту, поскольку тот дорабатывается.
«Сегодня у нас на повестке дня один вопрос, потому что законопроект о Национальной гвардии обрабатывается», — цитирует его Украинская правда.
«Сегодня должен был выноситься на комитет, но не вынесли, а отправили на доработку. Они (президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков, — Ред.) договорились обсудить все коррекции. Будет более детальный доработанный законопроект», — прокомментировал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
На заседании 9 сентября профильный комитет рассмотрел президентский законопроект — № 1032 о реформировании прокуратуры, однако также не стал голосовать за свое заключение, поскольку народные депутаты взяли паузу до 9 утра вторника для согласования всех позиций.
Ранее президент Владимир Зеленский предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.
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