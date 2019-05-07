Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы государства, Аллеров уволен указом главы государства номер 196 от 7 мая 2019 года.

«Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что согласно статье 7 закона «О Национальной гвардии Украины» командующий Национальной гвардии Украины назначается и увольняется с должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

Президент Украины назначил командующим Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Юрия Аллерова 30 декабря 2015 года.

С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Николай Балан занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.