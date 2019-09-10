Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), адвокат Игорь Головань принес его показания.
«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — сказал адвокат Головань журналистам во вторник у ГБР, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.
Как сообщалось, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, по словам адвоката, из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.
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