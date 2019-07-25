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Порошенко не пришел на допрос в ГБР

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Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований в четверг, передав через адвоката заявление.

«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель. Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-президенту третий шанс — достойно прийти на допрос и дать показания», — сообщил в Telegram председатель ГБР Роман Труба.

Сообщается, что в ГБР будут ждать Порошенко через две недели — 8 августа. Однако его предупреждают: если и дальше будут появляться «уважительные причины» для переноса этой даты, будут выполнять нормы УПК и применять привод.

«Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов — это в его интересах», — заявил Труба.

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Отметим, что следователи ГБР ведут восемь уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

Петр Порошенко, ГБР
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