Порошенко завтра ждут на допрос в ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба надеется, что пятый президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в ГБР в четверг, 25 июля.

В Телеграмм-канале он сообщил, что в среду Порошенко «неожиданно» пришел в ГБР.

«Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпупском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем», — написал директор ГБР.

В связи с этим Труба отметил: «Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что также с пониманием он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос».

Директор ГБР подчеркнул, что адвокаты Порошенко имели возможность связаться со следователем и напрямую согласовать дату допроса. «Для этого не нужно приходить к директору ГБР», — отметил Труба.

Он также подчеркнул, что не будет вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

В то же время в партии «Европейская солидарность» заявили, что никакие следственные действия в отношении Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) на четверг, 25 июля, не запланированы.

«Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии „Европейская солидарность“ Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины... Никакие следственные действия по Петру Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы», — говорится в сообщении.

В партии также сообщают: «В ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Порошенко не существует».

Отметим, что следователи ГБР ведут восемь уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».