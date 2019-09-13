Кучма рассказал о ближайших планах Зеленского касательно Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уверен, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом Луганской области и что есть перспектива дальнейшего отвода.

«Одно из главных в вопросах безопасности — это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время», — заявил он в кулуарах 16-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

«Вообще, перспективы — и президент (Владимир Зеленский), уверен, будет ставить этот вопрос на „Нормандской встрече“, — по всей линии столкновения отвод войск», — сказал он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей.

«Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет — будут и наши границы», — сказал он.