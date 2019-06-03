Кучма снова будет представлять Украину в контактной группе по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первое заседание которой состоится 5 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе... с Леонидом Даниловичем Кучмой», — сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.

Президент Украины также заявил, что на заседании контактной группы будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения... Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта», — сказал Зеленский.