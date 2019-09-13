Коломойский впервые пришел на форум YES к Пинчуку

Олигарх Игорь Коломойский пришел на форум «Ялтинской европейской стратегии», основателем которого является другой олигарх Виктор Пинчук.

Корреспонденту УП Коломойский сказал, что у него «вечный мир» с Пинчуком.

На просьбу прокомментировать встречу с президентом Владимиром Зеленским олигарх ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.

На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии «УКРОП», близкого к олигарху.

Коломойский занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний.

Напомним, что Пинчук, начиная с 2004 года, судился с Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым из-за Криворожского железорудного комбината.

В 2016 году Коломойский и Пинчук заключили мировое соглашение, договорившись об урегулировании делового спора без его рассмотрения в Высоком суде Лондона.