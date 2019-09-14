Войти
Трамп посчитал, во сколько США обходится нелегальная миграция
позиция
Трамп посчитал, во сколько США обходится нелегальная миграция
Порошенко видит за обновлением ЦИК желание провести выборы в ОРДЛО
заявление
Порошенко видит за обновлением ЦИК желание провести выборы в ОРДЛО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Сноуден тайно женился в России

529
Сноуден тайно женился в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что два года назад он женился в России на своей давней подруге. Об этом он рассказал в приуроченном к выходу своей книги Permanent Record (Личное дело) интервью газете The Guardian, выдержки из которого опубликованы на ее сайте.

По словам Сноудена, в 2017 году в одном из российских ЗАГСов он женился на Линдси Миллс, с которой был знаком много лет. Ранее о факте женитьбы экс-агент нигде не упоминал.

Сноуден рассказал, что они встретились на одном из сайтов знакомств, когда ему было 22 года. Тогда он оценил фотографию в ее профиле на 10 из 10, а она, в свою очередь, поставила ему восьмерку.

Спустя семь лет, как отметил Сноуден, он не сообщил Миллс о планах предать огласке информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, так как в этом случае она бы стала соучастницей.

Также он не стал ей рассказывать о планах сбежать из США и попросить убежище за границей. Однако, как признался Сноуден, его бегство из страны не смутило Миллс. По его признанию, когда он открыл дверь московской квартиры и увидел на пороге свою девушку, то был готов получить пощечину за то, что уехал от нее без объяснения причин. «А чего бы вы ждали, если бы вы сбежали от своей девушки, а она увидела вас в новостях по телевизору, и выяснилось бы, что вы в розыске и не можете вернуться домой? » — задался вопросом Сноуден, добавив, что он не заслуживает столь замечательного человека, как она.

Читайте также: У Зеленского хотят вернуть в Киеве райсоветы и ликвидировать часть коммунальных предприятий

Эдвард Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке спецслужбами телефонов мировых лидеров в 2013 году. После обнародования данных Сноуден прилетел в Гонконг, а позже в Москву, где ему было предоставлено убежище. Осенью 2015 года он заявил о готовности вернуться в США и предстать перед судом. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.

Эдвард Сноуден
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 14 сентября 2019
Пятница, 13 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016