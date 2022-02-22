ЕС призвал РФ отказаться от решения признать т.н. «Л/ДНР», - заявление Борреля

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал Москву отказаться от последних решений.

Текст заявления распространен во вторник в Брюсселе.

«ЕС решительно осуждает решение президента Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и последующее решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума», — сказано в заявлении.

Боррель отметил, что Россия, как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет «четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами».

«Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины „независимыми государствами“ Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках „нормандского формата“ и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно повторяла, в том числе совсем недавно. Это также нарушает резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений», — констатировал Высокий представитель ЕС.

В связи с этим Боррель от имени всего ЕС призвал Россию как сторону конфликта отказаться от признания, выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.

«Мы призываем другие государства не следовать за незаконным решением России признать эту провозглашенную независимость», — говорится в заявлении.

Высокий представитель также заверил, что ЕС отреагирует на эти последние нарушения в срочном порядке дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины, по согласованию с партнерами.

«Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными „республиками“ в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной», — завершил Боррель заявление от имени ЕС.