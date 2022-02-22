Войти
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

международные отношения
RSS

ЕС призвал РФ отказаться от решения признать т.н. «Л/ДНР», - заявление Борреля

526
ЕС призвал РФ отказаться от решения признать т.н. «Л/ДНР», - заявление Борреля

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель от имени всего ЕС выступил с заявлением, в котором призвал Москву отказаться от последних решений.

Текст заявления распространен во вторник в Брюсселе.

Читайте также: ЕС может запретить торговлю российскими гособлигациями

«ЕС решительно осуждает решение президента Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и последующее решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума», — сказано в заявлении.

Боррель отметил, что Россия, как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет «четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами».

«Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины „независимыми государствами“ Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках „нормандского формата“ и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно повторяла, в том числе совсем недавно. Это также нарушает резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений», — констатировал Высокий представитель ЕС.

Читайте также: Британский МИД выразил протест послу России в Лондоне из-за Украины

В связи с этим Боррель от имени всего ЕС призвал Россию как сторону конфликта отказаться от признания, выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.

«Мы призываем другие государства не следовать за незаконным решением России признать эту провозглашенную независимость», — говорится в заявлении.

Высокий представитель также заверил, что ЕС отреагирует на эти последние нарушения в срочном порядке дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины, по согласованию с партнерами.

Читайте также: На Луганской ТЭС в Счастье горят уже 3 трансформатора, их не тушат из-за обстрелов

«Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными „республиками“ в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной», — завершил Боррель заявление от имени ЕС.

нормандский формат, ЛДНР, Жозеп Боррель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016