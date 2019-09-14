Гончарук предложил соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Об этом он заявил на Ялтинской европейской конференции (YES) в Киеве.
По словам Гончарука, Украина уже начала обсуждение по нескольким амбициозным инфраструктурным проектам. «Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — сказал он.
Гончарук добавил, что для того, чтобы реализовать проект, Киеву необходимо договориться с Польшей и Беларусью по поводу 40 водных путей. «Чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения», — сказал премьер-министр, отметив, что этот процесс уже запущен.
Консультации о соединении Балтийского и Черного морей водным путем идут уже несколько лет между Беларусью, Украиной и Польшей. Последняя больше всего заинтересована в проекте, так как основные работы будут идти на ее территории, передавал «Sputnik Беларусь». По данным издания, объем расходов только на польскую часть пути может составить €12 млрд, а протяженность всего маршрута может превысить 2 тыс. км.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016