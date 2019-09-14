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«Газпром» сократил прокачку газа через Opal в соответствии с решением суда ЕС

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«Газпром» сократил прокачку газа через Opal в соответствии с решением суда ЕС

«Газпром» снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal. Немецкий оператор Opal Gastransport ограничил доступ «Газпрому» к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные оператора, поставки снизились примерно на 0,6 млн куб./ч. В то же время приблизительно на 0,3 млн куб./ч увеличились транзитные мощности газопровода Nel. Вместе с Opal он принимает российский газ из «Северного потока».

Ограничение вступило в силу 14 сентября в 07:00 по Киеву. Оно было введено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства Германии (ФСА). Документ появился после решения суда 10 сентября об ограничении прокачки российского газа через трубу Opal, которая является сухопутным отводом Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря).

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С 2013 года «Газпром» мог пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода, что позволило ей увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. Обеспечительные меры на использование «Газпромом» мощностей газопровода, наложенные по иску польской компании PGNiG, отменили в 2017 году. После этого ФСА разрешило доступ к дополнительным мощностям Opal. Как отмечали в Польше, решение суда об ограничении не позволит «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину.

Газпром, OPAL
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