Е-декларации военных прокуроров снова в открытом доступе

Замгенпрокурора — главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в понедельник отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017г, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.
«Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры в понедельник.
В 2017 году из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров, а сейчас их вдвое больше, потому что они еще должны были подать ежегодные декларации за 2018.
В ГПУ тогда объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.
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