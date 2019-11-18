Военную прокуратуру передадут в состав Генпрокуратуры

Заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Виктор Чумак заявляет, что Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны, как это происходит сейчас.
«Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский „призыв“ через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны. Все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать здесь, по месту работы. А не так, как раньше: Минобороны их обеспечивало, а прокуроры его контролировали, что порождало прямой конфликт интересов. В то же время будут расследовать те же дела в отношении военных преступлений, преступлений в сфере национальной безопасности и обороны, в ОПК, на госпредприятиях и в военных формированиях», — сказал Чумак в интервью информагентству Минобороны «АрміяInform».
По словам главного военного прокурора, этот процесс достаточно длительный, а дедлайном станут соответствующие приказы генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем — о ликвидации прокуратур регионов и создания на их уровне спецпрокуратур.
«Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где — нет», — подытожил Чумак.
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