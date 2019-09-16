Зеленский обойдется украинцам не дешевле Порошенко

Содержание президента Украины и его офиса в 2020 году обойдется украинцам в 986,6 млн гривен, что на 4,2% больше по сравнению с текущим годом. Эти расходы на организацию информационно-аналитического и материально-технического обеспечения Владимира Зеленского и офиса президента заложены в проект бюджета на будущий год, внесенный правительством в воскресенье на утверждение Верховной Рады.

Госбюджет на 2019 год предусматривает выделение 947,2 млн гривен на обслуживание президента, и впервые за последние пять лет эти расходы были снижены.

До этого, как отмечает агентство «Украинские новости», расходы на содержания бывшего президента Петра Порошенко ежегодно только повышались. Так, в 2014 году, когда он пришел к власти, они находились на уровне всего 293 млн гривен, а в 2018 перевали за 1 млрд гривен.