Зеленский объявил первые выговоры своим чиновникам

Президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Об этом идет речь в указе президента от 17 сентября.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровской области, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу — первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;

Тимошенко Кириллу Владленовичу — заместителю руководителя Офиса президента Украины», — отмечается в документе.

Как именно не справились со служебными обязанностями заместители руководителя ОПУ Андрея Богдана, в документе не указано.