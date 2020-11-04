Зеленский уволил первого зама главы ОП Трофимова

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

«Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению», — отмечается там.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями областных госадминистраций и провал партии «Слуга народа» на местных выборах.