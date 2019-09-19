Рада изменила порядок приема на работу и увольнения чиновников

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», который предусматривает упрощение порядка принятия на работу и увольнения чиновников и вводит контрактную государственную службу.

Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов, сообщает Укринформ.

В частности, вносятся изменения в законы «О государственной службе», «О Кабинете министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти».

Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощения порядка принятия на государственную службу и увольнения с неё, повышения ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранения лишних промежуточных органов обжалования при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введения возможности контрактной государственной службы и устранения излишнего (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются правительству.

Закон определяет, что государственные секретари министерств и Кабинета министров, их заместители назначаются на должность правительством на пять лет с правом повторного назначения. При этом повторное назначение уже не предусматривает обязательного представления Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

В соответствии с законом руководитель центрального органа исполнительной власти назначается на должность правительством на основании предложений Комиссии, которая по результатам конкурса представит от двух до пяти кандидатур.

Закон также предусматривает возможность заключения с госслужащими контракта на срок до трех лет. Решение об отнесении должности госслужбы к должностям, назначение на которые осуществляется с заключением контракта, принимает субъект назначения или руководитель органа до проведения конкурса.

При этом из зарплаты госслужащих не исключаются надбавки за ранг, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности (такая норма предусмотрена законопроектом на момент принятия в первом чтении).

Закон также предусматривает увольнение должностного лица при выявлении у него гражданства иностранного государства, а не только в случае его обретения во время прохождения госслужбы, как это было ранее.

Устанавливается, что в случае увольнения госслужащих в период, когда они находятся на больничном или в отпуске, датой фактического увольнения является день выхода из отпуска или первый рабочий.

Кабинет министров и министерства должны в двухмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом. В то же время установлено, что этот закон не распространяется на руководителя Офиса Президента и его заместителей.

Большинство положений закона вступают в силу на следующий день после его опубликования.