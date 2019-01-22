В Беларуси законом определят, как вести себя чиновникам в соцсетях

Разрабатываемый в Беларуси законопроект «О государственной службе» определит, каким образом государственным служащим вести себя в соцсетях, сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по проекту закона «О государственной службе», при этом он поручил в спокойном режиме доработать документ.

«Там прописывается, как государственному служащему вести себя в социальных сетях», — цитирует Ипатова агентство Белта. По его словам, в разрабатываемом законопроекте также будет уточняться, какие именно этические требования предъявляются к должностным лицам в служебное и внеслужебное время.

Законопроект также предусматривает усиление дисциплины и ответственности госслужащих.

При этом, подчеркнул Ипатов, на совещании глава государства акцентировал внимание на ужесточении спроса за коррупцию и недисциплинированность. «Для того чтобы были социальные гарантии и какие-то так называемые бонусы для госслужащих, необходимо посмотреть, как соблюдается служебная дисциплина и какая ответственность у государственного служащего перед населением... В этом проекте впервые появилось нормативное предписание, что такое служебная дисциплина. И это сродни требованиям воинских уставов», — сказал он.