Все больше украинских заробитчан хотят остаться в Польше

Процент работников из Украины, желающих переехать в Польшу, увеличился на одну треть по сравнению с прошлым годом.
Это подтвердило второе исследование «Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL», сообщает «Европейская правда», ссылаясь на «Польское радио».
Исследование, проведенное EWL. S.A, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда «EWL» и Студиями Восточной Европы Варшавского университета, показало, что каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеют высшее и неполное высшее образование.
Среди аргументов в пользу жизни в Польше граждане Украины называют высокое качество жизни — 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей — 46%.
Более трех четвертей респондентов, которые обдумывают переезд в Польшу, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде.
Почти две трети граждан Украины, которые работают в Польше, и которые обдумывают возможность остаться в Польше, планируют также перевезти в страну свои семьи.
Чаще всего граждане Украины приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы — 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованием, более чем на 5% увеличилась доля украинских работников, находящихся в Польше на основании безвизового режима между Украиной и ЕС.
Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.
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