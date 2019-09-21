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Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине
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Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине
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Зеленский подписал указ о реформах в экономике

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Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине

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Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США в Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

Он якобы неоднократно обсуждал эту ситуацию с американским лидером, который, по его словам, считает: «То, что мы делаем в Украине бессмысленно, и только раздражает Россию».

«Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — цитирует газета свой источник.

В статье The Washington Post говорится о том, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом помощники главы вашингтонской администрации хотят, чтобы данные переговоры прошли. Издание это связывает с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести в Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Напомним, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани рассказал изданию, что в течение нынешнего года провел пять встреч с помощником украинского лидера Андреем Ермаком. При этом он действовал в качестве адвоката президента и не информировал посольство США в Киеве о такого рода контактах. Американские дипломаты в Украине, отмечает газета, даже иногда получали информацию об этих встречах от украинской стороны, которая не была уверена, что экс-мэр выступает в качестве представителя администрации США.

Джулиани, в частности, требовал возобновить расследование деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена. Он также просил Киев разобраться в том, имел ли место сговор украинских властей в 2016 году с Демократической партией США с целью публикации порочащей информации о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте. Взамен бывший мэр обещал, что Трамп возобновит заблокированную на тот момент американскую военную помощь Украине в размере 250 млн долларов, а также проведет встречу с Зеленским в Белом доме.

По словам адвоката главы вашингтонской администрации, украинская сторона пообещала разобраться с поставленными перед ней задачами. «Вашингтон пост» в связи с этим напомнила, что американские власти восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона, а также сообщили о проведении встречи Трампа и Зеленского, но пока только на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

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В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует принять предложение Джулиани. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Россия, Владимир Зеленский, политика Трампа
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