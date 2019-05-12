Иран пригрозил войной США из-за авианосца в Персидском заливе

Иран будет готов нанести США «удар в голову» из-за их присутствия в Персидском заливе. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-али Хаджизаде, сообщает телеканал Al Arabiya.
«Авианосец, на котором находится как минимум 40-50 самолетов и 6 тыс. военнослужащих, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но теперь... угроза превратилась в возможность. Если американцы сделают ход, мы ударим им в голову», — заключил он, отметив, что иранские оборонительные возможности «адекватны и достаточны», а авианосцы ВМС США уязвимы.
По его убеждению, американцы не пойдут на примерение против Ирана своих авианосцев.
Ранее 12 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готовит все необходимые дипломатические и военные ресурсы для возможного ответа в случае, если Иран предпримет какие-либо враждебные действия.
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