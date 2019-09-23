Украинские предприятия в 2018 году не смогли обеспечить армию необходимой техникой

В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Министерства обороны.
Речь идет о производителе катеров — заводе «Кузня на Рыбальском», который в прошлом году принадлежал экс-президенту Петру Порошенко; производителе грузовых автомобилей ОАО «АвтоКрАЗ», который входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, а также о государственные предприятиях: Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, Киевский и Житомирский бронетанковые заводы.
Из-за государственной тайны в Минобороны не раскрывают, какая именно техника и на какую сумму не была поставлена.
«Но из отчета о выполнении бюджетной программы „Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования“ в 2018 году известно, что из запланированной закупки 199 единиц новой бронетехники в вооруженные силы поступило лишь 94 единицы. Из запланированных 974 единиц автотехники различной характеристики, поставщики сумели передать 676. Три бронированные катера так и не поступили на службу и прочее», — говорится в сообщении.
Всего в 2018 году по программе модернизации вооружения вооруженных сил из бюджета потратили 14 миллиардов гривен. До конца этого года аналогичные расходы достигнут 17 миллиардов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016