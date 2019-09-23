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В Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 Max под Джакартой

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В Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 Max под Джакартой

Индонезия в докладе о причинах крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air в 2018 году над Яванским морем указала на недостатки конструкции машины и недостаточность контроля.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на издание WSJ.

«Власти Индонезии указали недостатки в конструкции Boeing 737 Max и недостаточность контроля в качестве причин крушения самолета Lion Air в 2018 году», — говорится в сообщении.

В докладе о крушении, который официально выпустят в начале ноября, также ссылаются на ошибки пилота и проблемы с техобслуживанием самолета.

Официальные представители США планируют посетить Индонезию в конце сентября, чтобы обсудить доклад, в котором индонезийские следователи перечисляют около 100 факторов катастрофы.

Согласно источникам WSJ, руководство авиакомпании Boeing, а также Федеральной авиационной администрации США (FAA) обеспокоены тем, что в отчете «будут чрезмерно подчеркиваться ошибки в дизайне и сертификации FAA».

Отмечается, что Национальный совет по безопасности на транспорте США готовится «к концу месяца» выпустить рекомендации по улучшению подготовки пилотов и экипажей, а также к процессу сертификации FAA для новых моделей самолетов.

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Как известно, в конце октября прошлого года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все 189 находившихся на борту людей. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

Boeing 737 MAX
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