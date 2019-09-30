«Слуга народа» хочет запретить полиэтиленовые пакеты

В Украине планируют запретить полиэтиленовые пакеты, а за их распространение ввести штрафы от 1700 до 8500 гривень Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от «Слуги народа», передает «Сегодня».

Как отмечают в Национальном экологическом совете Украины, в год только киевляне используют около двух миллиардов полиэтиленовых пакетов, из них лишь 5% попадают на переработку. По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами.

«В структуре этого массива, по данным экологического проекта „Меньше мусора — лучшая жизнь“, использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена — 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки — 20%. То есть почти до половины мусора в стране — это использованные изделия из пластика», — отмечает Олег Титамир, президент «Украинской организации защиты потребителей услуг».

Согласно законопроекту № 2051-1, полиэтиленовые пакеты предлагается запретить в Украине с 2022 года. Депутаты предлагают запретить пакеты толщиной до 50 микрометров и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории Украины. Но разрешается использование биоразлагаемых пакетов. Стоит отметить, что оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в составе — это оксоразлагаемая примесь на основе металлов, которые ускоряют распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света. Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения — крахмалов или целлюлозы.

Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты, используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел. А штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение — 3400-8500 грн.