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Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
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Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
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Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом

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Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.

«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп в Twitter. По его словам, все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.

Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».

25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В СМИ появилась информация о жалобе некоего американского разведчика на «тревожное обещание», которое Трамп дал одному из иностранных лидеров. Позднее выяснилось, что речь шла о разговоре американского президента с Зеленским, в ходе которого Трамп попросил его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings. WSJ указывала, что американский лидер при этом оказывал на украинского коллегу давление.

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Белый дом решил опубликовать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая подтвердила, что лидер США попросил украинского коллегу изучить ситуацию с Байденом. При этом вопрос военной помощи Украине, о котором писали СМИ, в разговоре не упоминался.

Дональд Трамп, импичмент, политика Трампа
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