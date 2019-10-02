Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», — написал Трамп в Twitter. По его словам, все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.
Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».
25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа и дала указание шести комитетам нижней палаты начать расследование его действий. Поводом для этого стали утечки в СМИ, связанные с разговором лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В СМИ появилась информация о жалобе некоего американского разведчика на «тревожное обещание», которое Трамп дал одному из иностранных лидеров. Позднее выяснилось, что речь шла о разговоре американского президента с Зеленским, в ходе которого Трамп попросил его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings. WSJ указывала, что американский лидер при этом оказывал на украинского коллегу давление.
Белый дом решил опубликовать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая подтвердила, что лидер США попросил украинского коллегу изучить ситуацию с Байденом. При этом вопрос военной помощи Украине, о котором писали СМИ, в разговоре не упоминался.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016